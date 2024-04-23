ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

В рамках боевой работы во время вражеской атаки на Киев были уничтожены все дроны. Пока нет информации о пострадавших или разрушениях. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой БПЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с территории курской области (рф), пролетели через Сумскую, Черкасскую области и заходили на Киев с юго-западного направления - информирует Сергей Попко.

Силами противовоздушной обороны были успешно уничтожены все вражеские цели. В столице пока нет отчетов о разрушениях или пострадавших, но данные продолжают обновляться.

В Киеве работает противовоздушная оборона