ПВО Украины уничтожила половину российских дронов и две ракеты во время ночной атаки
Киев • УНН
Украинские силы ПВО сбили 18 из 37 дронов-камикадзе и две ракеты Х-59/69 во время ночной атаки РФ. Еще 18 БПЛА были локально потеряны, а из-за падения сбитых дронов повреждена инфраструктура Винницкой области.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 18 из 37 ударных беспилотников и две ракеты Х-59/69, выпущенных российскими войсками в ночь на 9 декабря. 18 БПЛА были локально потеряны. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 декабря (с 19.30 8 декабря) армия рф атаковала двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем, 37-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск – рф).
По состоянию на 08.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях. 18 беспилотников локально потеряны, один-в воздухе. Боевая работа продолжается
Из-за падения сбитых вражеских БпЛА в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий.
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