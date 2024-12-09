ПВО Украины уничтожила половину российских дронов и две ракеты во время ночной атаки

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 18 из 37 ударных беспилотников и две ракеты Х-59/69, выпущенных российскими войсками в ночь на 9 декабря. 18 БПЛА были локально потеряны. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 декабря (с 19.30 8 декабря) армия рф атаковала двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем, 37-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск – рф).

По состоянию на 08.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях. 18 беспилотников локально потеряны, один-в воздухе. Боевая работа продолжается