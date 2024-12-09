Кривой Рог объявил День траура после ракетного удара: новые атаки на область
Киев • УНН
Агрессор обстрелял Марганецкую общину Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, жертв нет. В Кривом Роге объявлен День траура по трем погибшим от пятничного ракетного удара.
Враг в очередной раз нанес удары по Днепропетровщине. В Кривом Роге сегодня объявлен день траура. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Ночью террористы обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области с использованием тяжелой артиллерии. К счастью, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Остальная территория области осталась спокойной, без вражеских ударов.
Напомним
Кривой Рог объявил День траура в память о трех погибших в результате ракетного удара, произошедшего в пятницу.
В Кривом Роге в понедельник объявят день траура-Викул6 дек. 2024, 20:15 • 30837 просмотров