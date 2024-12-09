Кривой Рог объявил День траура после ракетного удара: новые атаки на область

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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
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В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
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В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

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НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
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НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

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Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кривой Рог объявил День траура после ракетного удара: новые атаки на область

Кривой Рог объявил День траура после ракетного удара: новые атаки на область

Киев  •  УНН

 • 5425 просмотра

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Агрессор обстрелял Марганецкую общину Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, жертв нет. В Кривом Роге объявлен День траура по трем погибшим от пятничного ракетного удара.

Враг в очередной раз нанес удары по Днепропетровщине. В Кривом Роге сегодня объявлен день траура. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Ночью террористы обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области с использованием тяжелой артиллерии. К счастью, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Остальная территория области осталась спокойной, без вражеских ударов. 

Напомним

Кривой Рог объявил День траура в память о трех погибших в результате ракетного удара, произошедшего в пятницу.

В Кривом Роге в понедельник объявят день траура-Викул6 дек. 2024, 20:15 • 30837 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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