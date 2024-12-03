ПВО Украины уничтожила 22 из 28 российских дронов во время ночной атаки
Киев • УНН
Ночью Россия атаковала Украину 28 дронами "Shahed" и другими БпЛА с разных направлений. ПВО сбила 22 дрона, зафиксировано попадание по критической инфраструктуре на Тернопольщине и Ровенщине.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 22 из 28 беспилотников, запущенных армией рф в ночь на 3 декабря, сообщили во вторник Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 декабря (с 22.00 2 декабря) с направлений Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово – рф. враг атаковал 28-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.
По состоянию на 09.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 22 вражеских БпЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях
Отмечается, что один беспилотник локально потерян, 2 — вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении беларуси и временно оккупированной территории. Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры на Тернопольщине и Ровенщине.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Тернополе в результате атаки БпЛА поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без электроснабжения, на месте работают спасатели и энергетики.
Также на Ровенщине вражеские силы обстреляли объект энергетической инфраструктуры.