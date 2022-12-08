Детали

В заявлении группы наемников говорится, что «центр дружбы и сотрудничества» сосредоточится на публичной дипломатии как своей миссию «укреплять и развивать дружеские отношения между россией и Сербией с помощью «мягкой силы».

Согласно заявлению, центр под названием «Орлы» будет заниматься информационным противостоянием с российскими либералами, которые поехали в Сербию и работают против Москвы.

Центр возглавит вагнеровец александр лесов, которому запрещен въезд в Косово.

Контекст

Новости об открытии центра появились на фоне обострения напряженности в отношениях между Сербией и Косово после того, как скандал вокруг новых правил Приштины по автомобильным номерным знакам спровоцировал массовый уход сербов из государственных учреждений Косово.

россия, как один из крупнейших союзников Сербии, отказывается признать бывшую сербскую провинцию Косово отдельной страной и считает ее частью Сербии. С другой стороны Сербия находится под сильным давлением Запада, чтобы она присоединилась к США и ЕС в наложении санкций против Москвы из-за войны, но она отказывается это сделать.

Группа Вагнера - военизированная организация, замаскированная под «частную военную компанию», ответственная за внесудебные казни, изнасилование, пытки, ограбление и покушение на жизнь президента Украины Владимира Зеленского.

Группа воюет в Украине в 2014 году, где участвовала в аннексии Крыма.