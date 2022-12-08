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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ПВК "Вагнер" відкрила "культурний центр" у Сербії

ПВК "Вагнер" відкрила "культурний центр" у Сербії

Київ • УНН

 • 900157 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російська військова компанія "Вагнер" оголосила у четвер про відкриття культурного центру у столиці Сербії Белграді, передає УНН.

Деталі

У заяві групи найманців говориться, що «центр дружби та співробітництва» зосередиться на публічній дипломатії як своїй місії «зміцнювати та розвивати дружні відносини між росією та Сербією за допомогою «м'якої сили».

Згідно з заявою, центр під назвою «Орли» займатиметься інформаційним протистоянням з російськими лібералами, які поїхали до Сербії та працюють проти Москви.

Центр очолить вагнерівець олександр лісов, якому заборонено в'їзд до Косова.

Контекст

Новини про відкриття центру з'явилися на тлі загострення напруженості у відносинах між Сербією та Косово після того, як скандал навколо нових правил Пріштіни щодо автомобільних номерних знаків спровокував масовий відхід сербів із державних установ Косова.

росія, як один із найбільших союзників Сербії, відмовляється визнати колишню сербську провінцію Косово окремою країною і вважає її частиною Сербії. З іншого боку, Сербія перебуває під сильним тиском Заходу, щоб вона приєдналася до США та ЄС у накладенні санкцій проти Москви через війну, але вона відмовляється це зробити.

Група Вагнера - воєнізована організація, замаскована під «приватну військову компанію», відповідальна за позасудові страти, зґвалтування, тортури, пограбування та замах на життя президента України Володимира Зеленського.

Група воює в Україні у 2014 році, де брала участь в анексії Криму.

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