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"Путина в отставку": протесты в российском Хабаровске набирают обороты

"Путина в отставку": протесты в российском Хабаровске набирают обороты

Киев  •  УНН

 • 44324 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В российском Хабаровске, на Дальнем Востоке РФ, около 50 тысяч жителей вышли на митинг в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала. Как сообщает "Сибирь.Реалии", это самая массовая акция протеста за всю историю Хабаровского края, передает УНН.

Отмечается, что россияне выходят на улицы Хабаровска 15 день подряд. Поскольку акция не была согласована, протестующие вышли на главную площадь города "кормить голубей", после этого устроили шествие по главным улицам Хабаровска и пикет у мэрии, требуя отставки мэра Сергея Кравчука. Потом протестующие вернулись к администрации региона, полиция наблюдала за протестами, но не вмешивалась.

В ходе акции протеста звучали призывы людей к федеральной власти, в частности лозунги "Путина в отставку", "20 лет доверия нет", "Россия просыпайся", "Мы здесь власть".

"Мне ни Путин, ни Фургал ничего плохого, как и хорошего, не сделали, я сам все делаю в жизни. Но Фургала убрали за то, что он делал правильные вещи, а это не справедливо. Хорошо, что люди начали выходить, может нас и услышат, может мы сможем изменить власть", - заявил житель Хабаровска Роман.

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Кроме того, на акции протеста было много лозунгов и плакатов против назначенного врио губернатора Михаила Дегтярева. Люди возмущены его отношением к жителям Хабаровского края и пренебрежительными высказываниями о протестующих.

Напомним, губернатор Хабароского края Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. В РФ следствие считает, что он был организатором убийств двух бизнесменов и покушения на убийство еще одного предпринимателя. После этого в Хабаровске начались массовые акции протеста в защиту арестованного губернатора.

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