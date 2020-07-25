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"Путіна у відставку": протести в російському Хабаровську набирають обертів

"Путіна у відставку": протести в російському Хабаровську набирають обертів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У російському Хабаровську, на Далекому Сході РФ, близько 50 тисяч жителів вийшли на мітинг на підтримку арештованого ексгубернатора регіону Сергія Фургала. Як повідомляє "Сибірь.Реаліі", це наймасовіша акція протесту за всю історію Хабаровського краю, передає УНН.

Зазначається, що росіяни виходять на вулиці Хабаровська 15 день поспіль. Оскільки акція не була узгоджена, протестуючі вийшли на головну площу міста "годувати голубів", після цього влаштували ходу головними вулицями Хабаровська і пікет біля мерії, вимагаючи відставки мера Сергія Кравчука. Потім протестувальники повернулися до адміністрації регіону. Поліція спостерігала за протестами, але не втручалася.

В ході акції протесту звучали заклики людей до федеральної влади, зокрема гасла "Путіна у відставку", "20 років довіри немає", "Росія прокидайся", "Ми тут влада".

"Мені ні Путін, ні Фургал нічого поганого, як і хорошого, не зробили, я сам все роблю в житті. Але Фургала прибрали за те, що він робив правильні речі, а це несправедливо. Добре, що люди почали виходити, може нас і почують, може ми зможемо змінити владу ", - заявив житель Хабаровська Роман.

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Крім того, на акції протесту було багато гасел і плакатів проти призначеного т.в.о. губернатора Михайла Дегтярьова. Люди обурені його ставленням до жителів Хабаровського краю і зневажливими висловлюваннями про протестуючих.

Нагадаємо, губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал був затриманий у Хабаровську і доставлений до Москви 9 липня. У РФ слідство вважає, що він був організатором убивств двох бізнесменів і замаху на вбивство ще одного підприємця. Після цього в Хабаровську почалися масові акції протесту на захист заарештованого губернатора.

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