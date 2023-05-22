"путина перестают бояться": Подоляк спрогнозировал нарастание в рф событий подобных сегодняшней демилитаризации белгородщины

В то же время, он подчеркнул, что непосредственного отношения к событиям в белгородской области украинская власть не имеет.

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«У нас другие стратегические и сценарные заламы – мы сконцентрированы именно на программах деоккупации своих территорий. Но очевидно, что в россии стремительно нарастают внутренние протестные процессы – путинская элита теряет влияние, власть теряет сакральность, резко увеличивается количество эксцессов, государство превращает страну в закрытый лагерь. Понятно, что не все готовы с этим согласиться. Тем более, что путина перестают бояться. Поэтому, нет сомнений в том, что на территории россии уже активно действует внутреннее партизанское движение освобождения, состоящее из граждан самой рф. Рано или поздно это должно было произойти, потому что подобное давление диктатуры должно было найти сопротивление. И, кстати, это право граждан рф на самоопределение и свободу выбирать вектор развития», - уверен Подоляк.

Он отметил, что Украина только внимательно наблюдает за событиями, но и понимает, что ждет рф уже завтра.

«Мы только внимательно наблюдаем за событиями, понимаем, что ждет россию уже завтра, настаиваем на том, что Украине нужна пограничная (со стороны россии) зона демилитаризации и стабильно даем отпор оккупанту на украинских территориях. Потенциально мы понимаем, что революционные процессы в рф являются абсолютно необратимыми и зависят исключительно от развития событий на поле боя. Чем лучше контратакуют ВСУ, тем больше подобных протестных событий будут организовывать сами россияне», - заявил УНН Михаил Подоляк.

Подробнее о событиях читайте в материале УНН - «Все сидят в ах*е»: что происходит в белгороде и приграничных населенных пунктах