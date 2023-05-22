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"путіна перестають боятися": Подоляк спрогнозував наростання в рф подій подібних сьогоднішній демілітаризації бєлгородщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Події в бєлгородській області рф, які в Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали «створенням смуги безпеки для захисту цивільних українців», демонструють, що путін та його еліти починають втрачати вплив. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у ексклюзивному коментарі УНН спрогнозував, що кількість таких подій буде наростати пропорційно успіхам українських військових.

Водночас, він наголосив, що безпосереднього відношення до подій в Бєлгородській області українська влада немає.

Цитата

«В нас інші стратегічні і сценарні залами – ми сконцентровані саме на програмах деокупації своїх територій. Але очевидно, що в росії стрімко наростають внутрішні протестні процеси – путінська еліта втрачає вплив, влада втрачає сакральності, різко збільшується кількість ексцесів, держава перетворює країну на закритий табір. Зрозуміло, що не всі готові з цим погодитись. Тим більше, що Путіна перестають боятись. Тому, не має сумнівів у тому, що на території росії вже активно діє внутрішній партизанський рух визволення, який складається з громадян самої рф. Рано чи пізно це повинно було статися, бо подібний тиск диктатури мусив знайти опір. І, до речі, це право громадян РФ на самовизначення та свободу обирати вектор розвитку», - впевнений Подоляк.

Він зауважив, що Україна лише уважно спостерігає за подіями, але і розуміє, що чекає на рф вже завтра.

«Ми лише уважно спостерігаємо за подіями, розуміємо, що чекає росію вже завтра, наполягаємо на тому, що Україні потрібна прикордонна (з боку росії) зона демілітарізації і стабільно даємо відсіч окупанту на українських територіях. Потенційно ми розуміємо, що революційні процеси в рф є абсолютно незворотніми і залежать виключно від розвитку подій на полі бою. Чим краще контратакують ЗСУ, тим більше подібних протестних подій будуть організовувати самі росіяни», - заявив УНН Михайло Подоляк.

Детальніше про події читайте у матеріалі УНН - «Всі сидять в ах*є»: що відбувається в Білгороді та прикордонних населених пунктах

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