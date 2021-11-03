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Путин заявил, что российский флот получит гиперзвуковые ракеты "Циркон" в 2022 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. По словам президента России Владимира Путина, испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" близятся к завершению, а поставки военно-морскому флоту начнутся в 2022 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Путин заявил, что российский флот получит гиперзвуковые ракеты "Циркон" в 2022 году

Цитата

"Сейчас особенно важно разработать и внедрить технологии, необходимые для создания новых систем гиперзвукового оружия, мощных лазеров и робототехнических комплексов, которые смогут эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам, а значит, еще больше укрепят безопасность нашей страны", - сказал Путин.

Детали

По его словам, во время испытаний ракета успешно поражала как наземные, так и морские цели во время стрельбы с подводных и надводных кораблей.

В прошлом месяце Россия заявила, что впервые успешно провела испытание ракеты "Циркон" с подводной лодки.

Дополнение

Некоторые западные эксперты сомневаются, насколько современным является новое поколение русского оружия, признавая при этом, что сочетание скорости, маневренности и высоты гиперзвуковых ракет затрудняет их отслеживание и перехват.

Ракета летит со скоростью, которая более чем в пять раз превышает скорость звука в верхних слоях атмосферы, или около 6 200 км в час.

Несмотря на то, что гиперзвуковые ракеты медленнее, чем межконтинентальные баллистические ракеты, форма гиперзвукового аппарата позволяет ему маневрировать в направлении цели или далеко от средств защиты.

В октябре Пентагон заявил, что хочет, чтобы оборонные подрядчики максимально сократили стоимость гиперзвукового оружия, поскольку сверхбыстрые ракеты, которые разрабатываются в настоящее время стоят десятки миллионов долларов за единицу.

В сентябре Северная Корея провела испытание новой гиперзвуковой ракеты.

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