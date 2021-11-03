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Путін заявив, що російський флот отримає гіперзвукові ракети "Циркон" у 2022 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. За словами президента Росії Володимира Путіна, випробування російської гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" наближаються до завершення, а постачання військово-морському флоту розпочнеться у 2022 році. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.

Путін заявив, що російський флот отримає гіперзвукові ракети "Циркон" у 2022 році

Цитата

"Наразі особливо важливо розробити та впровадити технології, необхідні для створення нових систем гіперзвукової зброї, потужних лазерів та робототехнічних комплексів, які зможуть ефективно протидіяти потенційним військовим загрозам, а отже, ще більше зміцнять безпеку нашої країни", – сказав Путін.

Деталі

За його словами, під час випробувань ракета успішно вражала як наземні, так і морські цілі під час стрільби з підводних та надводних кораблів.

Минулого місяця Росія заявила, що вперше успішно провела випробування ракети "Циркон" із підводного човна.

Доповнення

Деякі західні експерти сумніваються, наскільки сучасним є нове покоління російської зброї, визнаючи при цьому, що поєднання швидкості, маневреності та висоти гіперзвукових ракет ускладнює їхнє відстеження та перехоплення.

Ракета летить зі швидкістю, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку у верхніх шарах атмосфери, або близько 6 200 км на годину.

Незважаючи на те, що гіперзвукові ракети повільніші, ніж міжконтинентальні балістичні ракети, форма гіперзвукового апарату дозволяє йому маневрувати в напрямку цілі або далеко від засобів захисту.

У жовтні Пентагон заявив, що хоче, щоб оборонні підрядники максимально скоротили вартість гіперзвукової зброї, оскільки надшвидкі ракети, що розробляються, в даний час коштують десятки мільйонів доларів за одиницю.

У вересні Північна Корея провела випробування нової гіперзвукової ракети.

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