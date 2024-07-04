кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что россия не может в одностороннем порядке прекратить огонь в Украине, потому что Киев "воспользуется этим, чтобы довооружиться". Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Нам нельзя допустить, чтобы этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта - сказал путин.

Напомним,

российский диктатор владимир путин назвал радикальное исламистское движение "талибан", союзником россии "в борьбе с терроризмом".