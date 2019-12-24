Путин стал лицом рекламы презервативов в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Студия Platinum Studio создала рекламу презервативов с изображением президента России Владимира Путина. Слоганом рекламной компании стала фраза "Некоторые люди не должны были родиться никогда". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу студии в Instagram.
"Наконец-то готово третье изображение проекта "Некоторые люди никогда не должны были родиться". Наслаждайтесь!", - подписали рекламу ее создатели.
Ранее студия Platinum уже создавала рекламу презервативов с изображениями президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Как ранее сообщалось в УНН, Трамп установил личный рекорд по количеству твитов в день.
The 3rd image of the "Some People Should Never Have Been Born" Project is finally done. Enjoy!