Путін став обличчям реклами презервативів у Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Студія Platinum Studio створила рекламу презервативів із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Слоганом рекламної компанії стала фраза "Деякі люди не повинні були народитися ніколи". Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку студії в Instagram.
"Нарешті готово третє зображення проекту "Деякі люди ніколи не повинні були народитися". Насолоджуйтесь!", - підписали рекламу її творці.
Раніше студія Platinum вже створювала рекламу презервативів із зображеннями президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Як раніше повідомлялося в УНН, Трамп встановив особистий рекорд за кількістю твітів за день.
The 3rd image of the “Some People Should Never Have Been Born” Project is finally done. Enjoy!