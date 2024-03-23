путин спустя 18 часов с момента стрельбы в ТЦ “Крокус Сити Холл" обратился к россиянам: объявил траур, выразил соболезнования и вспомнил Украину

российский диктатор владимир путин обратился к россиянам после стрельбы в подмосковном ТЦ "Крокус сити холле". путин выразил соболезнования семьям погибших, объявил 24 марта общенациональный траур, а также заявил, что Украина готовила "окно" для перехода границы стрелками. Об этом УНН стало известно из видеообращения путина.

В москве и подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней совершить новые преступления. Что касается расследования и результатов, то в настоящее время можно сказать следующее: все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны. Они пытались скрыться, двигаясь в сторону Украины, где по предварительным данным для них, с украинской стороны, было подготовлено окно для перехода государственной границы. - сказал путин.

Детали

путин заявив, что всего было задержано 11 человек, а также то, что сейчас ведется работа по поиску всех причастных к стрельбе в ТЦ.

Также путин заявив, що стрелки хладнокровно шли убивать, расстреливать в упор россиян, как когда-то действовали нацисты.

Все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое наказание: "мы установим и покараем каждого". Наш общий долг - быть в одном строю, так и будет, никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность, силу народа россии. - добавил путин.

Кроме того, путин объявил 24 марта в рф днем общенационального траура и выразил глубочайшие сожаления родственникам погибших.

Напомним

Количество жертв стрельбы в подмосковном торговом центре возросло до 150. Задержаны предполагаемые стрелки, однако в министерстве внутренних дел Таджикистана отвергли обвинения.