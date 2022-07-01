путин: санкции Запада подталкивают россию и беларусь к «ускорению интеграции»
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Диктатор путин заявил, что западные санкции подталкивают россию и беларусь к «ускорению интеграции» в разных секторах, что, по его словам, «сведет к минимуму ущерб» от санкций. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.
беларусь является верным союзником россии и способствовала вторжению Москвы в Украину.
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«россия и беларусь продолжают наращивать сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — заявил путин в видеообращении к участникам ежегодного российско-белорусского форума в пятницу.
«Беспрецедентный санкционный прессинг со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к ускорению интеграции. В то же время, легче минимизировать ущерб от незаконных санкций, легче наладить производство востребованной продукции, развить новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами», — сказал путин.
Детали
По словам путина, ряд совместных программ между двумя странами уже разработан, и в ближайшие годы планируется еще больше. Сферы сотрудничества включают в себя технологические и промышленные инновации, финансы и транспорт.
путин сказал, что совместные программы направлены на создание «равных экономических условий для наших стран» и «сформируют надежную основу для финансового рынка и транспортной базы».
Его послание прозвучало всего за несколько дней до того, как 3 июля беларусь отметит день независимости от нацистской Германии, а ранее в этом году россия и беларусь отметили 30-летие дипломатических отношений.
Добавим
Более тесную интеграцию россии и беларуси обсуждают с 1990-х годов. Так, обсуждалось создание совместного парламента, конституции, единой валюты, но такого соглашения так и не было принято. В 2019 году по инициативе россии переговоры возобновились.