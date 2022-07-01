путін: санкції Заходу підштовхують росію та білорусь до «прискорення інтеграції»

білорусь є вірним союзником росії та сприяла вторгненню Москви в Україну.

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«росія та білорусь продовжують нарощувати співпрацю у політичній, торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах», — заявив путін у відеозверненні до учасників щорічного російсько-білоруського форуму у п'ятницю.

«Безпрецедентний санкційний пресинг із боку так званого колективного Заходу підштовхує нас до прискорення інтеграції. Водночас легше мінімізувати збитки від незаконних санкцій, легше налагодити виробництво затребуваної продукції, розвинути нові компетенції та розширювати співпрацю із дружніми країнами», — сказав путін.

Деталі

За словами путіна, низка спільних програм між двома країнами вже розроблена, і найближчими роками планується ще більше. Сфери співробітництва включають технологічні та промислові інновації, фінанси та транспорт.

путін сказав, що спільні програми спрямовані на створення «рівних економічних умов для наших країн» та «сформують надійну основу для фінансового ринку та транспортної бази».

Його послання прозвучало лише за кілька днів до того, як 3 липня білорусь відзначить день незалежність від нацистської Німеччини, а раніше цього року росія та білорусь відзначили 30-річчя дипломатичних відносин.

Додамо

Тіснішу інтеграцію росії та білорусі обговорюють з 1990-х років. Так, обговорювалося створення спільного парламенту, конституції, єдиної валюти, але такої угоди так і не ухвалили. 2019 року з ініціативи росії переговори відновилися.