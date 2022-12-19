путин прибыл в минск
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин прибыл в минск, где должен встретиться с белорусским коллегой александром лукашенко, сообщили росСМИ, пишет УНН.
Детали
Согласно информации росСМИ, лукашенко лично встретил путина в аэропорту минска.
Отмечается, что в переговорах принимают участие члены правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств.
Далее путин и лукашенко продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
В переговорах президентов в узком составе планируется также участие глав министерств обороны двух стран.
Дополнение
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что визит российского диктатора владимира путина в Минск является возможностью надавить на белорусского президента александра лукашенко.
Военные эксперты предполагают, что путин, вероятно, будет давить на лукашенко, чтобы получить уступки в российско-белорусской интеграции, на встрече 19 декабря – первой встречи путина с лукашенко в Минске с 2019 года.
ISW пишет, что лукашенко уже создает информационные условия для отклонения российских интеграционных требований, как он это делал в течение десятилетий.
Институт изучения войны также информирует, что визит путина в Минск может свидетельствовать о том, что путин пытается создать условия для новой оценки наиболее опасного курса действий: возобновления наступления на Украину – возможно, на север Украины или на Киев – зимой 2023 года.