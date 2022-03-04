Путин полностью недооценил мощность Вооруженных сил Украины – Генсек НАТО

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"Президент Путин полностью недооценил мощность украинских вооруженных сил. И они смогли дать отпор, дать отпор и замедлить продвижение россиян", - заявил Столтенбрг.

Детали

По его словам, это стало в первую очередь результатом мужества украинских вооруженных сил, а также поддержки украинского народа и руководства.

Столтенберг напомнил, что НАТО подготовило десятки тысяч украинских военнослужащих и они сейчас на передовой.

Он отметил, что Альянс усиливает поддержку Украины дополнительными поставками необходимой техники.

Добавим

По данным Генштаба ВСУ, на утро пятницы, 4 марта, общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 9166 человек.