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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Путін повністю недооцінив потужність Збройних сил України – Генсек НАТО

Путін повністю недооцінив потужність Збройних сил України – Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 135915 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін повністю недооцінив потужність Збройних сил України. Про це заявив на пресконференції після позачергового засідання Північноатлантичної ради генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрг, пише УНН.

Цитата

«Президент Путін повністю недооцінив потужність українських збройних сил. І вони змогли дати відсіч, дати відсіч і сповільнити просування росіян», - заявив Столтенбрг.

Деталі

За його словами, це стало насамперед результатом мужності українських збройних сил, а також підтримки українського народу та керівництва.

Столтенберг нагадав, що НАТО підготувало десятки тисяч українських військовослужбовців і вони зараз на передовій.

Він зазначив, що Альянс посилює підтримку України додатковими постачанням необхідної техніки.

Додамо

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок п'ятниці, 4 березня, загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.

Українські Національні Новини

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