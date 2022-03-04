Путін повністю недооцінив потужність Збройних сил України – Генсек НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін повністю недооцінив потужність Збройних сил України. Про це заявив на пресконференції після позачергового засідання Північноатлантичної ради генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрг, пише УНН.
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«Президент Путін повністю недооцінив потужність українських збройних сил. І вони змогли дати відсіч, дати відсіч і сповільнити просування росіян», - заявив Столтенбрг.
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За його словами, це стало насамперед результатом мужності українських збройних сил, а також підтримки українського народу та керівництва.
Столтенберг нагадав, що НАТО підготувало десятки тисяч українських військовослужбовців і вони зараз на передовій.
Він зазначив, що Альянс посилює підтримку України додатковими постачанням необхідної техніки.
Додамо
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок п'ятниці, 4 березня, загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 9166 осіб.