путин потенциально может дискредитировать НАТО - Данилов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  63102 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  121573 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  118101 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  127773 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  140894 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128090 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127251 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120882 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109154 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

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Секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждает, что российский диктатор владимир путин потенциально может достичь своей цели, дискредитировав НАТО.

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Оккупанты на псевдовыборах привлекают "мертвые души" и позволяют голосовать без присутствия и документов - ГУР

российское военное руководство позволяет солдатам голосовать за путина на фиктивных выборах без физического присутствия или документов. К числу "избирателей" планируют добавить и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен.

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Оккупанты на псевдовыборах привлекают "мертвые души" и позволяют голосовать без присутствия и документов - ГУР

россияне утром обстреляли поселок на Запорожье: погибла пожилая женщина

76-летняя женщина погибла в результате российского артиллерийского обстрела села Долинка Запорожской области.

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В Одессе, Украина, снова прогремели взрывы, когда ВС ВС Украины предупредили об угрозе баллистических ракет для южных регионов.

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В Одессе раздаются повторные взрывы. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

Премьер Латвии поддержала отправку миссии НАТО в Украину для обучения ВСУ

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддерживает направление войск НАТО в Украину для тренировки украинских Вооруженных сил при условии достижения консенсуса между партнерами по альянсу.

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Премьер Латвии поддержала отправку миссии НАТО в Украину для обучения ВСУ

Данилов: одна из целей путина — разрушение ЕС

По словам Алексея Данилова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, одной из ключевых целей Путина является разрушение ЕС, поскольку Кремлю очень сложно иметь дело с объединенной Европой, которая ставит Россию в невыгодное положение.

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Данилов: одна из целей путина — разрушение ЕС

Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете

На Волыни на интернет-аукционе пытались незаконно продать уникальную резную каменную плиту времен Киевской Руси с изображением "Святого воина", но памятник изъяли и передадут в Национальный музей истории Украины.

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Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете

В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибли двое и получили ранения 5 гражданских - полиция

Вражеские войска обстреляли населенные пункты Сумской области, в результате чего погибли 2 гражданских, 5 получили ранения, повреждены 39 домохозяйств, многоэтажный дом, автомобили, склады, аптеки и больница, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Война •   •  12799 просмотра
В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибли двое и получили ранения 5 гражданских - полиция

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одессе 15 марта после того, как украинские Воздушные силы предупредили о приближении ракеты к городу.

Война •   •  27057 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

Украина предлагает выгодные возможности для энергетических инвесторов благодаря уменьшению бюрократии, снижению затрат и быстрому получению разрешений на новые проекты, такие как высоковольтные линии, ветровые и солнечные электростанции, что превращает ее из получателя помощи в потенциального экспортера, питающего европейские энергосистемы.

Экономика •   •  26275 просмотра
Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"