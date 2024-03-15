путин потенциально может дискредитировать НАТО - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов, несмотря на мнение скептиков о том, что российская армия в настоящее время не в состоянии противостоять НАТО, полагает, что российский диктатор владимир путин потенциально может достичь своей цели, дискредитировав Альянс, а не разгромив его в обычной войне. Об этом он заявил в материале для Atlantic Council, передает УНН.

Данилов заявил, что одна из ключевых целей путина — разрушение ЕС.

Отмечается, что другим важным стратегическим приоритетом путина является роспуск НАТО.

"Хотя скептики утверждают, что российская армия в настоящее время не в состоянии противостоять НАТО, Данилов полагает, что путин потенциально может достичь своей цели, дискредитировав Альянс, а не разгромив его в обычной войне", - говорится в материале Atlantic Council.

Как пишет Atlantic Council, поскольку слабость Запада в Украине становится все более очевидной, путин может попытаться проверить шаткую решимость лидеров НАТО, устроив своего рода пограничную провокацию.

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По словам Данилова, если Альянс не сможет дать адекватный ответ, существует вполне реальная вероятность того, что страны-члены быстро потеряют веру в коллективную безопасность и будут искать альтернативные механизмы. НАТО, возможно, формально сможет пережить такой удар, но ущерб его авторитету будет фатальным.

"Когда у вас в районе разгуливает маньяк, задача состоит в том, чтобы остановить его как можно скорее и не заниматься переговорами и прочей ерундой", - сказал Данилов.

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Основываясь на своем обширном взаимодействии с командующими НАТО в течение последних двух лет, секретарь Совета безопасности Украины полностью доверяет военному руководству Альянса и считает, что у них нет иллюзий относительно характера путинского режима и срочности угрозы, с которой сталкивается Запад. Однако он также подчеркивает, что, то же самое нельзя обязательно сказать о политических лидерах Европы.

Данилов заявил, что это верный путь к потенциальной катастрофе.

"Ситуация поразительно похожа на ситуацию 1930-х годов, когда военные предупреждали о растущей опасности, но были отвергнуты политиками, предпочитавшими умиротворить Гитлера. путин — Гитлер нашей эпохи. Если мы повторим ту же ошибку еще раз, это может означать затмение Запада", - предупредил Данилов.