Данилов: одна из целей путина — разрушение ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  62982 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  70903 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  121556 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  118091 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  127772 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  140893 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128089 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127251 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120882 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109154 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

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Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

14 марта 2024, 09:58  •  169497 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  200961 просмотра
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12 марта 2024, 09:24  •  236455 просмотра
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12 марта 2024, 06:25  •  259628 просмотра

Данилов: одна из целей путина — разрушение ЕС

По словам Алексея Данилова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, одной из ключевых целей Путина является разрушение ЕС, поскольку Кремлю очень сложно иметь дело с объединенной Европой, которая ставит Россию в невыгодное положение.

Война •   •  12224 просмотра
Данилов: одна из целей путина — разрушение ЕС

Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете

На Волыни на интернет-аукционе пытались незаконно продать уникальную резную каменную плиту времен Киевской Руси с изображением "Святого воина", но памятник изъяли и передадут в Национальный музей истории Украины.

Культура •   •  10059 просмотра
Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете

В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибли двое и получили ранения 5 гражданских - полиция

Вражеские войска обстреляли населенные пункты Сумской области, в результате чего погибли 2 гражданских, 5 получили ранения, повреждены 39 домохозяйств, многоэтажный дом, автомобили, склады, аптеки и больница, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Война •   •  12799 просмотра
В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибли двое и получили ранения 5 гражданских - полиция

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одессе 15 марта после того, как украинские Воздушные силы предупредили о приближении ракеты к городу.

Война •   •  27057 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

Украина предлагает выгодные возможности для энергетических инвесторов благодаря уменьшению бюрократии, снижению затрат и быстрому получению разрешений на новые проекты, такие как высоковольтные линии, ветровые и солнечные электростанции, что превращает ее из получателя помощи в потенциального экспортера, питающего европейские энергосистемы.

Экономика •   •  26275 просмотра
Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

В Донецкой области из-за обстрелов рф обесточена шахта, дефицита электричества нет - Минэнерго

Шахта в Донецкой области была обесточена из-за обстрелов, в результате чего 5 рабочих оказались под землей. Дефицита электроэнергии нет, ситуация под контролем, проводятся необходимые ремонтные работы.

Общество •   •  24107 просмотра
В Донецкой области из-за обстрелов рф обесточена шахта, дефицита электричества нет - Минэнерго

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии.

политика •   •  99110 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Шпионил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта: задержан российский агент

В Запорожье задержали агента российской военной разведки, который шпионил за расположением и передвижением украинских военных кораблей вблизи Одесского порта.

Война •   •  22744 просмотра
Шпионил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта: задержан российский агент

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

По словам эксперта, глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут должна быть уволена за использование автомобилей "Мегабанка" для личных поездок за границу с семьей.

политика •   •  62982 просмотра
Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Инцидент в кабине пилотов мог стать причиной крушения Boeing 787 в аэропорту Окленда

Бортпроводница случайно нажала кнопку на кресле пилота во время рейса авиакомпании Latam Airlines из Сиднея в Окленд, в результате чего пилота вытолкнуло на панель управления, что привело к внезапному падению самолета, в результате которого пострадало около 50 пассажиров.

Новости Мира •   •  18794 просмотра
Инцидент в кабине пилотов мог стать причиной крушения Boeing 787 в аэропорту Окленда