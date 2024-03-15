Данилов: одна из целей путина — разрушение ЕС

Одна из ключевых целей российского диктатора владимира путина — разрушение ЕС. кремлю очень трудно иметь дело с объединенной Европой, это ставит рф в невыгодное положение.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в материале для Atlantic Council. Также он добавил, что гибридная война россии против ЕС уже идет полным ходом, но некоторые западные страны предпочитают не признавать этого, передает УНН.

Данилов заявил, что сегодняшний все более хаотичный и перегруженный информационный ландшафт помогает россии скрывать свои истинные намерения в отношении Украины и маскировать свои геополитические амбиции.

Как пишет Atlantic Council, Данилов рассматривает продолжающееся вторжение в Украину как центральную сцену в гораздо более широкой глобальной конфронтации между демократическим миром и возрождающимися силами автократии во главе с россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, но предупреждает, что такой ясности часто не хватает во время его общения с западными партнерами Украины.

Если сегодняшнее поколение западных лидеров срочно не осознает масштаб проблемы, Данилов предсказывает, что вскоре они столкнутся с совершенно иной и более враждебной международной средой.

Слишком многие страны остаются в информационном тумане и не осознают, что Третья мировая война уже идет. Весь мир так или иначе вовлечен в нынешнюю войну, хотя Украина — единственная страна, которая действительно воюет против россии - сказал Данилов.

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Atlantic Council пишет, что путин хочет полностью изменить геополитический климат и будет продолжать это делать, пока его не остановят. Если Украина падет, Данилов убежден, что россия продолжит расширять свою агрессию. Он считает, что наиболее подверженным риску странам окажутся бывшие государства-члены Варшавского договора.

путин совершенно ясно изложил свои намерения в своем ультиматуме Западу в декабре 2021 года, когда он призвал НАТО выйти из Центральной и Восточной Европы. Просто посмотрите на карту, все это есть - отметил Данилов.

По словам Данилова, возвращение к статус-кво начала 1990-х годов вряд ли удовлетворит российского диктатора. Он утверждает, что внешнеполитические цели путина в конечном итоге выходят далеко за пределы старого железного занавеса и включают распад самого Европейского Союза. Это позволило бы путину разделить и завоевать Европу.

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Одна из ключевых целей путина — разрушение ЕС. кремлю очень трудно иметь дело с объединенной Европой, это ставит россию в невыгодное положение. путин предпочел бы расколоть ЕС и вести переговоры с каждой европейской страной отдельно - заявил Данилов.

Как пишет Atlantic Council, это, конечно, не означает, что россия готовится к немедленному вторжению в Бельгию или оккупации Брюсселя. Напротив, кремль с гораздо большей вероятностью будет использовать тактику гибридной войны, отточенную на Украине в период с 2014 по 2022 год. лет и обвиняет европейских лидеров в том, что они закрывают глаза на эту нежелательную реальность.