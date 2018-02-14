Путин поднял вопрос об аннексии Крыма после инцидента с его вертолетом - Пономарев

“Один из офицеров Федеральной службы охраны, которое, в частности занимается охраной руководителей государства, рассказал в марте (2014 года — ред.), что 22 числа (февраля - ред.) Владимир Путин чуть не попал на вертолете в авиакатастрофу. Он это воспринял как попытку покушения с участием иностранных спецслужб, и в этот же день состоялось бегство Януковича. У него (Путина — ред.) было настроение, что вокруг заговор, и в ночь с 22 на 23 (февраля — ред.) было созвано совещание в узком круге. Один из участников совещания рассказал, что на этом совещании обсуждалось, что делать в связи с событиями в Украине, неблагоприятными для РФ. На этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма”, — рассказал И.Пономарев.

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Он добавил, что большинство присутствовавших на данном совещании были против аннексии Крыма.

“Высказывалась точка зрения, что есть апробированный сценарий с Южной Осетией, когда какая-то территория объявляет о независимости, а РФ ее официально признает. Проходит какой-то промежуток времени и потом принимается решение о принятии или непринятии этой территории. Также на совещании звучало то, что прямая аннексия Крыма будет неконституционным действием, и в российской Конституции есть статья 65, где согласно положениям РФ не имеет права принимать в свой состав части территории других государств, а только государства, если будет изъявлено желание со стороны этих государств. Таким образом, аннексия Крыма противоречила Конституции РФ. Тем не менее, Путин настоял на непосредственной аннексии Крыма. 23 февраля процедура была запущена, и 27 появились первые вооруженные люди РФ”, — резюмировал И.Пономарев.

Как сообщал УНН, 14 февраля суд продолжил заседание по делу госизмены В.Януковича.