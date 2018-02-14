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Путін порушив питання про анексію Криму після інциденту з його вертольотом - Пономарьов

Путін порушив питання про анексію Криму після інциденту з його вертольотом - Пономарьов

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін порушив питання анексії Криму після авіаінциденту з його вертольотом. Про це під час допиту на судовому засіданні у справі держзради Віктора Януковича заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає кореспондент УНН.

"Один з офіцерів Федеральної служби охорони, яке, зокрема займається охороною керівників держави, розповів в березні (2014 року - ред.), що 22 числа (лютого - ред.) Володимир Путін мало не потрапив на вертольоті в авіакатастрофу. Він це сприйняв як спробу замаху за участю іноземних спецслужб, і в цей же день відбулася втеча Януковича. У нього (Путіна - ред.) був настрій, що навколо змова, і в ніч з 22 на 23 (лютого - ред.) було скликано нараду у вузькому колі. Один з учасників наради розповів, що на цій нараді обговорювалося, що робити в зв'язку з подіями в Україні, несприятливими для РФ. На цій нараді Путіним було поставлено питання про анексію Криму", - розповів І.Пономарьов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пономарьов підтвердив факт підкупу Януковича з боку РФ

Він додав, що більшість присутніх на цій нараді були проти анексії Криму.

"Висловлювалася точка зору, що є апробований сценарій з Південною Осетією, коли якась територія оголошує про незалежність, а РФ її офіційно визнає. Проходить якийсь проміжок часу, і потім ухвалюється рішення про прийняття чи неприйняття цієї території. Також на нараді звучало те, що пряма анексія Криму буде неконституційною дією, і в російській Конституції є стаття 65, де відповідно до положень РФ не має права приймати до свого складу частини території інших держав, а тільки держави, з боку яких висловлене бажання щодо цього. Таким чином, анексія Криму суперечила Конституції РФ. Проте Путін наполіг на безпосередній анексії Криму. 23 лютого процедура була запущена, і 27-го з'явилися перші збройні люди РФ", - резюмував І.Пономарьов.

Як повідомляв УНН, 14 лютого суд продовжив засідання у справі держзради В.Януковича.

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