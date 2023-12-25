путин подразнил лукашенко по поводу поставок яиц, и призвал белорусов "не жадничать"

Президент россии владимир путин попросил своего беларуского коллегу-диктатора александра лукашенко поставить в рф куриные яйца. При этом путин "пошутил" и призвал белорусов "не жадничать". Об этом пишет беларусское издание NEXTA, передаёт УНН.

Детали

Выступая на саммите ЕАЭС, лукашенко упомянул, что белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства.

С его слов страна сама покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах и других товарах.

В перечне глава белорусского государства упомянул и куриные яйца, сделав многозначительную паузу.

Лукашенко отметил, что результаты в обеспечении внутренних потребностей беларусов в продуктах питания "были достигнуты в очень неблагоприятных внешних условиях".

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Беларусская NEXTA в продолжение шуток диктаторов про яйца опубликовала под этой новостью интернет-мэм, в котором куриные яйца среди прочих продуктов питания предлагают пользователям рунета обозначить как "предметы роскоши".