Президент рф владимир путин передал "Газпрому" российский бизнес Ariston и Bosch. Об этом сообщает российская служба BBC, передаёт УНН.

Детали

По данным росСМИ путин передал 100% акций дочерних компаний BSH Hausgerate и Ariston во временное управление одной из структур "Газпрома" — "Газпрому бытовые системы".

BSH Hausgerate — крупнейший производитель бытовой техники, BSH — аббревиатура от Bosch и Siemens.

Ariston — также один из самых популярных в мире брендов бытовой техники.

Брэнсон призывает мировой бизнес разорвать связи с рф из-за вторжения в Украину

Контекст

Национализировать бизнес европейцев путин начал давно. Ранее российский бизнес международных компаний президент страны-террористки отдавал во временное управление Росимуществу.

Первыми в июле прошлого года он передал в управление Росимуществу российский бизнес Danone и датской пивоваренной компании Carlsberg. С них началась своего рода национализация российских активов международных компаний, которые не смогли продать свой бизнес после начала войны в Украине.

В марте этого года кремлёвский карлик отменил передачу активов Danone Росимуществу. Danone — стала первой компанией, которая смогла выйти из-под управления Росимущества.

СМИ сообщали, что их может купить компания "Вамина" из Татарстана. Тк по данным Financial Times, руководство "Вамина" в феврале направляло письмо в Минсельхоз россии и было готово заплатить за получение контроля над российским бизнесом более 17 млрд рублей (около 191,5 млн долларов). Однако Глава группы компаний INFOLine Иван Федяков говорил Би-би-си, что это сложно назвать продажей бизнеса сделку, гдк фигурирует столь незначительная сумма. "Danone должен стоить не 17 млрд рублей, а 150 млрд", — отметил Федяков.

Однако, в июле гендиректором компании "Данон россия" стал племянник Рамзана Кадырова, зампред правительства и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

Французская Danone списала более 200 млн евро из-за потери активов в рф.

В своём указе путин никак не объяснил причину, по которой активы Danone были исключены из перечня переданных во временное управление Росимуществу, и переданы родственнику кадырова.