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Путин организует "войнушку", когда его рейтинги в РФ падают - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10785 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Одним из важнейших направлений гибридной войны против Украины для президента РФ Владимира Путина является уничтожение нашей экономики. Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Почему Азовское море и почему именно сейчас? ... Одним из важнейших для Путина направлений этой войны против Украины является уничтожение нашей экономики ... В Мариуполе и Бердянске находятся наши порты, и сейчас их работа фактически заблокирована. Это - одна из целей Путина", - написала Геращенко.

Кроме того, нардеп добавила, что сегодня "Европа занята Брекзитом, а Франция переживает серьезный политический кризис, из-за повышения цены на топливо там широкие протесты".

"Канцлер Германии также сосредоточена на внутренних политических проблемах, Еврокомиссия готовится к приходу новых руководителей, - Путин умеет выбирать момент для удара, когда ключевые внешние партнеры сосредоточены на собственных кризисах. Ключевой. Катастрофическое падение рейтинга Путина в РФ. И в таких случаях он всегда организует некую "войнушку", - резюмировала Геращенко.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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