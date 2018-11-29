Путін організовує "войнушку", коли його рейтинги у РФ падають - Геращенко

“Чому Азовське море і чому саме зараз?... Одним з найважливіших для Путіна напрямків цієї війни проти України є знищення нашої економіки... В Маріуполі й Бердянську знаходяться наші порти, й зараз їх робота фактично заблокована. Це — одна з цілей Путіна”, — написала Геращенко.

Крім того, нардеп додала, що сьогодні “Європа зайнята Брекзітом, а Франція переживає серйозну політичну кризу, через підвищення ціни на пальне там широкі протести”.

“Канцлер Німеччини також зосереджена на внутрішніх політичних проблемах, Єврокомісія готується до приходу нових керівників, — Путін вміє вибирати момент для удару, коли ключові зовнішні партнери зосереджені на власних кризах. Ключове. Катастрофічне падіння рейтингу Путіна в РФ. Й в таких випадках він завжди організовує якусь “войнушку”, — резюмувала Геращенко.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.