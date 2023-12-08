путин объявил, что идет на пятый президентский срок
Киев • УНН
путин объявил, что пойдет на пятый срок на президентских выборах в россии в 2024 году
Президент россии владимир путин объявил в пятницу, 8 декабря, что примет участие в президентских выборах в 2024 году, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщают росСМИ, владимир путин объявил, что будет принимать участие в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к путину обратился представитель так называемого парламента так называемой "днр" артем жога, президент рф ответил согласием.
Это должен быть уже пятый срок путина на посту президента.
Напомним
В верхней палате российского парламента - совете федерации рф - 7 декабря сообщили, что назначили президентские выборы в россии на 17 марта 2024 года.
путин объявил, что идет на пятый президентский срок
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