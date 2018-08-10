Путин обсудил с Совбезом РФ новые санкции США против России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ возможное введение новых санкций против России со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Затрагивалась также тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права", - заявил Песков.
По его словам, на совещании "обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития страны". В совещании участвовали спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайн, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.
Как сообщал УНН, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможные санкции США против России можно будет считать объявлением экономической войны, и РФ нужно будет на это реагировать.
Напомним, госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа. Администрация США будет выполнять закон, согласно которому против России должны быть введены санкции из-за отравления 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, однако не сообщает, следует ли ожидать второй волны предусмотренных этим нормативно-правовым актом ограничений.