Путін обговорив з Радбезом РФ нові санкції США проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент РФ Володимир Путін обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ можливе введення нових санкцій проти Росії з боку США. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Зачіпалася також тема можливих нових недружніх кроків з боку Вашингтона у вигляді торгових обмежень. Підкреслено повна нелегітимність подібних дій з точки зору міжнародного права”, — заявив Пєсков.
За його словами, на нараді “обговорювалися також поточні питання соціально-економічного розвитку країни”. У нараді брали участь спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін, голова адміністрації Кремля Антон Вайн, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу та директор ФСБ Олександр Бортніков.
Як повідомляв УНН, раніше прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що можливі санкції США проти Росії можна буде вважати оголошенням економічної війни, і РФ потрібно буде на це реагувати.
Нагадаємо, держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня. Адміністрація США буде виконувати закон, згідно з яким проти Росії повинні бути введені санкції через отруєння 4 березня екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, проте не повідомляє, чи слід очікувати другої хвилі передбачених цим нормативно-правовим актом обмежень.