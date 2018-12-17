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Путин не намерен инициировать переговоры по освобождению Сенцова

Киев • УНН

 • 9703 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Российское политическое руководство думает о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, однако инициировать переговоры с украинской властью о его освобождении или обмене не намерено. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и права человека в РФ, передает УНН со ссылкой на сайт Кремля.

Путин не намерен инициировать переговоры по освобождению Сенцова

"Опережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра. Они вот такие, в состоянии броуновского движения находятся. Но, тем не менее, думать о проблемах, которые вы подняли в самой заключительной фазе своего выступления (о судьбе О.Сенцова – ред.), конечно, нужно. Мы думаем об этом", - заявил Путин в ответ на вопрос известного российского режиссера Александра Сокурова о необходимости задуматься над судьбой Сенцова и объявить амнистию.

"Скоро будет Новый год, и я хочу обратиться к Вам. Может быть, есть смысл объявить амнистию, президентскую амнистию, для того чтобы снять какое-то напряжение в стране? Очень большое напряжение в стране, в настроениях людей, связанное с проблемами внешней политики и с внутренней неуверенностью по экономическим вопросам. У людей – то, что я чувствую, – есть большое напряжение и тревога. Последний вопрос, который Вы наверняка от меня ожидаете: можно ли вернуться к судьбе Олега Сенцова. Прошло время. Может быть, надо опережать уже этих политиков украинских, от которых никакого толка уже нет? И нам сделать шаг…", - в частности, спросил Сокуров.

Напомним, адвокатская группа смогла встретиться с 11 из 24 военнопленных украинских моряков, которых россияне захватили в Керченском проливе.

Военнопленных украинских моряков в судах представляют 34 адвокаты, которые не получают заработной платы.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачено в плен членов их экипажей.

В связи с этим Украина обратилась за помощью ЕСПЧ.

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