Путін не планує ініціювати переговори щодо звільнення Сенцова

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Російське політичне керівництво думає про долю українського режисера Олега Сенцова, однак ініціювати переговори з українською владою про його звільнення або обмін не має наміру. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини в РФ, передає УНН з посиланням на сайт Кремля.