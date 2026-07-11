путин делает ставку на баллистический террор - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины заявил, что путин делает ставку на баллистический террор после удара по Киеву. Он подчеркнул необходимость быстро лишить москву этого последнего преимущества.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российский диктатор владимир путин делает ставку на баллистический террор, поэтому необходимо быстрее лишить москву этого последнего преимущества. Об этом Сибига написал в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Ночью россия снова нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Ранены одиннадцать человек, среди них - ребенок. Путин делает ставку на баллистический террор. Как говорилось во время наших переговоров с союзниками в Анкаре, главная цель сейчас - лишить москву этого последнего преимущества. Шаги для этого понятны. Но действовать нужно сейчас, а не позже
Он добавил, что Украина рассчитывает на быстрое выполнение договоренностей, достигнутых Президентом Владимиром Зеленским и украинской делегацией, чтобы обеспечить защиту украинских семей от российского баллистического террора.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку рф, заявил, что Украина ожидает от партнеров выполнения обещаний по пакетам поддержки, о которых было договорено во время заседания НАТО. Нужно двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на Patriot и совместного европейского проекта по антибаллистике.