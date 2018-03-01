Путин ожидает, что движение по Крымскому мосту начнется в ближайшие месяцы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Крымский мост будет открыт в ближайшие месяцы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, передает УНН.
“В ближайшие несколько месяцев откроется автомобильное движения по Крымскому мост”, — сказал Путин.
Что касается железнодорожного сообщения, то оно будет запущено, по его словам, в следующем году.
Путин отметил, что это даст импульс развитию Крыма.
Напомним, оккупационные власти заявляли, что строители, уже якобы закончили строительство 95% пролетов под автодорогу.
Как сообщал УНН, Украина не исключает обращения к странам Черноморского региона для создания совместной следственной группы по строительству так называемого Керченского моста, если экспертиза подтвердит возможность экологической катастрофы из-за строительства такого моста.