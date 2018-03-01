Путін чекає, що рух Кримським мостом почнеться в найближчі місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Кримський міст буде відкритий в найближчі місяці. Про це президент Росії Володимир Путін заявив в ході послання Федеральним зборам, передає УНН.
"У найближчі кілька місяців відкриється автомобільний руху Кримським мостом", - сказав Путін.
Що стосується залізничного сполучення, то воно буде запущено, за його словами, в наступному році.
Путін зазначив, що це дасть імпульс розвитку Криму.
Нагадаємо, окупаційна влада заявляли, що будівельники, вже нібито закінчили будівництво 95% прольотів під автодорогу.
Як повідомляв УНН, Україна не виключає звернення до країн Чорноморського регіону для створення спільної слідчої групи з будівництва так званого Керченського моста, якщо експертиза підтвердить можливість екологічної катастрофи через будівництво такого моста.