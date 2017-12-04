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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110179 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129120 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106122 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107861 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Пустовой стал самым результативным игроком Обрадойро в матче чемпионата Испании

Пустовой стал самым результативным игроком Обрадойро в матче чемпионата Испании

Киев  •  УНН

 • 14905 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой стал лучшим баскетболистом в составе "Обрадойро" матча 10-го тура АСВ (чемпионат Испании по баскетболу) против "Басконии", информирует УНН со ссылкой на сайт испанского первенства.

Несмотря на то, что команда украинском уступила на выезде со счетом 78:85, наш "бигмен" за 33 минуты на паркете набрал 16 очков (7/14 двухочковые, 2/2 штрафные), сделал 5 подборов (3 в атаке), 4 блок -шота и 1 передачу при 1 потерях и 2 фолах. Рейтинг эффективности спортсмена составил 20 баллов.

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Отметим, что больше Пустового в двух командах набрал только грузин Шенгелия с "Басконии" - 18 пунктов.

Примечательно, что "Обрадойро" после 11 туров идет на 4 месте в турнирной таблице Лиги АСВ при 7 победах в 10 поединках. Выше находятся только "Реал" (9 побед) и "Валенсия" с "Барселоной" (по 8).

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