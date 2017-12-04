Пустовой стал самым результативным игроком Обрадойро в матче чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой стал лучшим баскетболистом в составе "Обрадойро" матча 10-го тура АСВ (чемпионат Испании по баскетболу) против "Басконии", информирует УНН со ссылкой на сайт испанского первенства.
Несмотря на то, что команда украинском уступила на выезде со счетом 78:85, наш "бигмен" за 33 минуты на паркете набрал 16 очков (7/14 двухочковые, 2/2 штрафные), сделал 5 подборов (3 в атаке), 4 блок -шота и 1 передачу при 1 потерях и 2 фолах. Рейтинг эффективности спортсмена составил 20 баллов.
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Отметим, что больше Пустового в двух командах набрал только грузин Шенгелия с "Басконии" - 18 пунктов.
Примечательно, что "Обрадойро" после 11 туров идет на 4 месте в турнирной таблице Лиги АСВ при 7 победах в 10 поединках. Выше находятся только "Реал" (9 побед) и "Валенсия" с "Барселоной" (по 8).