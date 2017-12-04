Пустовий став найрезультативнішим гравцем Обрадойро в матчі чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий став кращим баскетболістом у складі "Обрадойро" матчу 10-го туру АСВ (чемпіонат Іспанії з баскетболу) проти "Басконії", інформує УНН з посиланням на сайт іспанської першості.
Попри те, що команда українця поступилась на виїзді з рахунком 78:85, наш "бігмен" за 33 хвилини на паркеті набрав 16 очок (7/14 двоочкові, 2/2 штрафні), зробив 5 підбирань (3 в атаці), 4 блок-шота і 1 передачу при 1 втратах і 2 фолах. Рейтинг ефективності спортсмена склав 20 балів.
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Зазначимо, що більше Пустового в двох командах набрав тільки грузин Шенгелія із "Басконії" – 18 пунктів.
Примітно, що "Обрадойро" після 11 турів йде на 4 місці в турнірній таблиці Ліги АСВ при 7 перемогах у 10 поєдинках. Вище знаходяться лише "Реал" (9 звитяг) і "Валенсія" із "Барселоною" (по 8).