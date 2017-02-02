Пункт пропуска с общим контролем между Украиной и Венгрией заработает летом 2018 г.

ukru
Эксклюзив
14:19 • 27657 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 82329 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 116084 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 106542 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 116887 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128094 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139690 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144175 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132142 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122057 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 129880 просмотра
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 65632 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 101891 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 113200 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 81057 просмотра
публикации
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 6696 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 38386 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 116084 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 158974 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 193566 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 131933 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 140494 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 145744 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 144604 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148209 просмотра
Актуальное
Пункт пропуска с общим контролем между Украиной и Венгрией заработает летом 2018 г.

Пункт пропуска с общим контролем между Украиной и Венгрией заработает летом 2018 г.

Киев • УНН

 • 10780 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Открытие нового международного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Большая Паладь-Надьгодош", который будет построен на венгерской стороне за счет фондов ЕС и Венгрии, обсудили на днях представители Национальной таможенно-финансовой службы Венгрии, Национальной полиции Венгрии с делегацией Государственной фискальной службы Украины и Администрации государственной пограничной службы Украины, сообщили УНН в ГФС в Закарпатской области.

Вопрос о Первом пункте пропуска с общим таможенно-пограничным контролем на границе с Венгрией появится уже в июне 2018 года.

Венгерская сторона представила эскизный проект пункта пропуска и доложила о подготовке тендерного досье.

Во время встречи участники обсудили состояние реализации проекта "Эффективной и безопасной границы между Венгрией и Украиной", в частности вопрос реконструкции украинской части международного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Лужники - Берегшурань". Стороны проинформировали о согласовании Европейской Комиссии на пролонгацию имплементационной фазы проекта до конца 2017 года. Также сторонами встречи проводились консультации по подготовке совместной заявки на получение грантовых средств для развития пункта пропуска "Вилок - Тисабеч".

В соответствии с протоколом намерений по всестороннему развитию пунктов пропуска и инфраструктуры на государственной границе между Украиной и Венгрией, подписанным Премьер-министром Украины и премьер-министром Венгрии во время встречи 24-25 ноября 2016 года, развитие системы пунктов пропуска и инфраструктурных сообщений - один из приоритетов двух стран.

Как ранее сообщал УНН, 26 октября несколько десятков местных жителей в Закарпатской области с. Великая Паладь собрались под стенами Великопаладского сельского совета с требованием открыть контрольно-пропускной пункт "Великая Паладь - Нодьгодош" на границе с Венгрией.

В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между Администрацией Госпогранслужбы Украины и Полицией Венгрии с 1 января 2017 г. в тестовом режиме начали функционирование общего контактного пункта "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса - Захонь" на венгерской стороне.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы