Пункт пропуска с общим контролем между Украиной и Венгрией заработает летом 2018 г.

Вопрос о Первом пункте пропуска с общим таможенно-пограничным контролем на границе с Венгрией появится уже в июне 2018 года.

Венгерская сторона представила эскизный проект пункта пропуска и доложила о подготовке тендерного досье.

Во время встречи участники обсудили состояние реализации проекта "Эффективной и безопасной границы между Венгрией и Украиной", в частности вопрос реконструкции украинской части международного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Лужники - Берегшурань". Стороны проинформировали о согласовании Европейской Комиссии на пролонгацию имплементационной фазы проекта до конца 2017 года. Также сторонами встречи проводились консультации по подготовке совместной заявки на получение грантовых средств для развития пункта пропуска "Вилок - Тисабеч".

В соответствии с протоколом намерений по всестороннему развитию пунктов пропуска и инфраструктуры на государственной границе между Украиной и Венгрией, подписанным Премьер-министром Украины и премьер-министром Венгрии во время встречи 24-25 ноября 2016 года, развитие системы пунктов пропуска и инфраструктурных сообщений - один из приоритетов двух стран.

Как ранее сообщал УНН, 26 октября несколько десятков местных жителей в Закарпатской области с. Великая Паладь собрались под стенами Великопаладского сельского совета с требованием открыть контрольно-пропускной пункт "Великая Паладь - Нодьгодош" на границе с Венгрией.

В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между Администрацией Госпогранслужбы Украины и Полицией Венгрии с 1 января 2017 г. в тестовом режиме начали функционирование общего контактного пункта "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса - Захонь" на венгерской стороне.