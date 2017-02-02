Пункт пропуска с общим контролем между Украиной и Венгрией заработает летом 2018 г.
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Открытие нового международного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Большая Паладь-Надьгодош", который будет построен на венгерской стороне за счет фондов ЕС и Венгрии, обсудили на днях представители Национальной таможенно-финансовой службы Венгрии, Национальной полиции Венгрии с делегацией Государственной фискальной службы Украины и Администрации государственной пограничной службы Украины, сообщили УНН в ГФС в Закарпатской области.
Вопрос о Первом пункте пропуска с общим таможенно-пограничным контролем на границе с Венгрией появится уже в июне 2018 года.
Венгерская сторона представила эскизный проект пункта пропуска и доложила о подготовке тендерного досье.
Во время встречи участники обсудили состояние реализации проекта "Эффективной и безопасной границы между Венгрией и Украиной", в частности вопрос реконструкции украинской части международного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Лужники - Берегшурань". Стороны проинформировали о согласовании Европейской Комиссии на пролонгацию имплементационной фазы проекта до конца 2017 года. Также сторонами встречи проводились консультации по подготовке совместной заявки на получение грантовых средств для развития пункта пропуска "Вилок - Тисабеч".
В соответствии с протоколом намерений по всестороннему развитию пунктов пропуска и инфраструктуры на государственной границе между Украиной и Венгрией, подписанным Премьер-министром Украины и премьер-министром Венгрии во время встречи 24-25 ноября 2016 года, развитие системы пунктов пропуска и инфраструктурных сообщений - один из приоритетов двух стран.
Как ранее сообщал УНН, 26 октября несколько десятков местных жителей в Закарпатской области с. Великая Паладь собрались под стенами Великопаладского сельского совета с требованием открыть контрольно-пропускной пункт "Великая Паладь - Нодьгодош" на границе с Венгрией.
В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между Администрацией Госпогранслужбы Украины и Полицией Венгрии с 1 января 2017 г. в тестовом режиме начали функционирование общего контактного пункта "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса - Захонь" на венгерской стороне.