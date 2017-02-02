Пункт пропуску зі спільним контролем між Україною та Угорщиною запрацює влітку 2018 року
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Відкриття нового міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення “Велика Паладь—Надьгодош”, який буде побудовано на угорській стороні за рахунок фондів ЄС та Угорщини, обговорили днями представники Національної митно-фінансової служби Угорщини, Національної поліції Угорщини з делегацією Державної фіскальної служби України та Адміністрації державної прикордонної служби України, повідомляють УНН у ДФС у Закарпатській області.
Питання в Перший пункт пропуску зі спільним митно-прикордонним контролем на кордоні з Угорщиною з′явиться вже у червні 2018 року.
Угорська сторона представила ескізний проект пункту пропуску та доповіла про підготовку тендерного досьє.
Під час зустрічі учасники також обговорили стан реалізації проекту “Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною”, зокрема питання реконструкції української частини міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення “Лужанка — Берегшурань”. Сторони проінформували про погодження Європейської Комісії на пролонгацію імплементаційної фази проекту до кінця 2017 року. Також сторонами зустрічі проводились консультації стосовно підготовки спільної заявки на отримання грантових коштів для розбудови та розвитку пункту пропуску “Вилок — Тисабеч”.
Відповідно до протоколу намірів щодо всебічного розвитку пунктів пропуску та інфраструктури на державному кордоні між Україною та Угорщиною, підписаного Прем’єр-міністром України та прем’єр-міністром Угорщини під час зустрічі 24-25 листопада 2016 року, розвиток системи пунктів пропуску та інфраструктурних сполучень — є одним із пріоритетів двох країн.
Як раніше повідомляв УНН, 26 жовтня кілька десятків місцевих мешканців на Закарпатті с.Велика Паладь зібралися під стінами Великопаладської сільської ради з вимогою відкрити контрольно-пропускний пункт “Велика Паладь — Нодьгодош” на кордоні з Угорщиною.
В рамках виконання плану заходів щодо реалізації концепції інтегрованого управління кордонами та співробітництва між Адміністрацією Держприкордонслужби України та Поліцією Угорщини з 1 січня 2017 року у тестовому режимі розпочато функціонування спільного контактного пункту “Захонь” у пункті пропуску для автомобільного сполучення “Тиса — Захонь” на угорській стороні.