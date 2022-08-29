Пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей возобновил работу: в очереди 20 легковушек

Цитата

«Пропуск транспортных средств через «Краковец» возобновлен. Сейчас в очереди выезда в Польшу ожидает 20 легковушек», - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что пункт пропуска "Краковец" временно приостановил свою работу. По состоянию на 12:30 временные перебои в работе связаны со сбоями базы данных таможенной службы Украины.