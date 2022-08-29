Пункт пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею відновив роботу: у черзі 20 легковиків

Цитата

«Пропуск транспортних засобів через «Краківець» відновлено. Зараз в черзі на виїзд до Польщі очікує 20 легковиків», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що пункт пропуску "Краковець" тимчасово призупинив свою роботу. Станом на 12:30 були тимчасові перебої в роботі пов'язані зі збоями бази даних митної служби України.