ПУМБ запускает программу благодарности донорам крови

ПУМБ в сотрудничестве с Mastercard объявили о запуске уникальной для Украины инициативы по развитию и поддержке донорства крови.

С 1 ноября стартует Программа благодарности в приложении ПУМБ: доноры крови, имеющие карту Mastercard® от ПУМБ, смогут получать повышенные кэшбэки от банка и неравнодушных украинских бизнесов, присоединившихся к инициативе. Партнерами проекта стали профильные общественные организации ДонорUA и Агенты крови.

Проблема нехватки донорской крови особенно обострилась в Украине с началом войны. Даже до 2022 года в стране не хватало доноров – из необходимых 33 на 1000 человек среди украинцев сдавали кровь только 11. После начала полномасштабного вторжения потребность в крови стала еще более насущной.

Уже тогда ПУМБ, осознавая свою ответственность перед миллионами украинцев, определил свою миссию – не дать врагу обескровить нашу страну. С тех пор банк реализовал целый ряд инициатив в поддержку донорства и ради спасения жизней: проект благотворительного мерча "Мы одной крови", донорский трак "Независимость у нас в крови" и недавно запущенный в партнерстве с Mastercard мобильный хаб "Теплокровные".

Запуск Программы благодарности стал логичным шагом в реализации стратегии ПУМБ как банка, спасающего жизни. Инициатива имеет масштабную цель – не только собирать кровь, но и привлекать новых доноров и формировать культурную норму системного донорства.

Партнеры инициативы

Инициатива ПУМБ уже объединила неравнодушных партнеров – ОО ДонорUA и Агенты крови и ведущие украинские бизнесы. Одними из первых к программе присоединились:

Аптека «Подорожник» , предлагающая донорам 6 % (+3 % к стандартному кэшбэку);

, предлагающая донорам (+3 % к стандартному кэшбэку); «Фокстрот» – 10 % для доноров (+5 % к стандартному);

– (+5 % к стандартному); WOG – 5 % (+2 %);

– (+2 %); «Оксфорд Медикал» – 8 % (+5 %);

– (+5 %); Terra Incognita – 12 % (+2 %);

– (+2 %); E-ZOO – 7 % (+2 %);

– (+2 %); «Будинок Іграшок» – 7 % (+2 %).

Этот перечень будет расширяться, ведь проект только набирает обороты.

Как присоединиться к программе

Получать благодарности от ПУМБ и партнеров смогут все, кто имеет карту Mastercard® от ПУМБ, и сдает кровь через системы ДонорUA или Агенты крови. Чтобы стать участником, нужно:

Оформить карту Mastercard® от ПУМБ в приложении (если такая уже есть – новую оформлять не нужно).

Сдать кровь через систему ДонорUA или Агенты крови (или же подтвердить прошлую донацию, если она состоялась в течение последнего года).

Получить доступ ко всем благодарностям/повышенному кэшбэку для доноров крови в приложении в разделе «Выгоды».

Благодарности активируются автоматически после каждой донации (или со дня подтверждения прошлых донаций) и действуют до конца текущего и еще весь следующий месяц. Чтобы оставаться участником программы, достаточно иметь хотя бы одну подтвержденную донацию за последний год. Подробнее об условиях и правилах участия можно узнать по ссылке.

Скины для карт

В приложении ПУМБ также появятся скины карт, посвященные донорству крови. Это не просто новый дизайн – это знак солидарности с теми, кто делится кровью и спасает жизни. Скины доступны не только для участников программы, но и для всех, кто хочет поддержать и популяризировать культуру донорства в Украине.

ПУМБ призывает присоединяться к программе всех украинцев, которые готовы поделиться своей кровью, чтобы спасти жизни, и социально ответственные бизнесы, которые готовы за это поблагодарить. Потому что чем шире будет сообщество тех, кто поддерживает донорство крови, тем больше жизней мы спасем.

Так что вливайтесь и спасайте жизни вместе с ПУМБ и партнерами!

Узнать, где сдать кровь, и зарегистрироваться на донацию, можно на площадках партнеров программы: Агенты крови и ДонорUA.