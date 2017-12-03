Пучдемон останется в Бельгии до 21 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон останется в Бельгии до выборов 21 декабря в Каталонии. Сообщает AFP, передает УНН.
Сообщается, что Пучдемон, который ожидает возможной экстрадиции в Испанию, где он обвиняется в мятеже и злоупотреблении государственными средствами, баллотируется на выборах во главе платформы "Все для Каталонии".
"В любом случае они будут (в Брюсселе) до 21 декабря, и, по моим расчетам, это может продолжаться до середины января", - сказал адвокат Жауме Алонсо Куевилльс каталонском радио Rac1, имея в виду Пучдемона и четырех его бывших министров.
Отмечается, что все они бежали в Бельгию в октябре, игнорируя повестки в испанский суд.
"Я убежден, что независимо от того, что произойдет, они прибегнут к апелляции", - сказал адвокат.
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