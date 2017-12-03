Пучдемон залишиться в Бельгії до 21 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишиться в Бельгії до виборів 21 грудня у Каталонії. Повідомляє AFP, передає УНН.
Повідомляється, що Пучдемон, який очікує можливої екстрадиції до Іспанії, де він звинувачується у заколоті і зловживанні державними коштами, балотується на виборах на чолі платформи "Все для Каталонії".
"У будь-якому випадку вони будуть (в Брюсселі) до 21 грудня, і, за моїми розрахунками, це може тривати до середини січня", - сказав адвокат Жауме Алонсо Куевілльс каталонському радіо Rac1, маючи на увазі Пучдемона і чотирьох його колишніх міністрів.
Зазначається, що всі вони втекли до Бельгії в жовтні, ігноруючи повістки в іспанський суд.
"Я переконаний, що незалежно від того, що станеться, вони вдадуться до апеляції", - сказав адвокат.
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