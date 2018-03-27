Публичный доступ к реестру э-деклараций технически ограничен

"Нужно подождать до окончания этапа декларирования, поскольку система перегружена. Поэтому общий, публичный поиск ограничен, чтобы декларанты могли нормально внести декларации - это технически ограничено. До первого числа это будет проблематично", - сообщили в НАПК.

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Напомним, с 1 января 2018 начался этап подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год.