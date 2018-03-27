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Публічний доступ до реєстру е-декларацій технічно обмежений

Публічний доступ до реєстру е-декларацій технічно обмежений

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Публічний доступ до реєстру електронних декларацій буде технічно обмежений до 1 квітня 2018 року. Про це кореспонденту УНН повідомили в НАЗК.

“Потрібно зачекати до закінчення етапу декларування, оскільки система перевантажена. Тому загальний, публічний пошук обмежений, щоб декларанти могли нормально внести декларації — це технічно обмежено. До першого числа це буде проблематично”, — повідомили в НАЗК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК планує 28 березня обрати нового керівника

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

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