ПЦУ призвала верующих перенести поминальные дни на июнь

КИЕВ. 18 апреля. УНН. ПЦУ переносит так называемые "гробки" на июнь и призывает не идти на кладбище в поминальные дни в апреле-мае. Об этом сказал спикер ПЦУ Евстратий Зоря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.