Президент дав прогноз щодо епідемії коронавірусу після Великодня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Якщо на Великдень буде велике скупчення людей, кількість хворих на коронавірусну хворобу в Україні може сягнути від 2 до 10%. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає кореспондент УНН.
"Зараз у нас 4,5 тисячі захворівших, з них 150 летальних. Ми бачимо від аналітиків і наших медиків одне - якщо буде велике скупчення і хвиля може з’явитись саме після Пасхи, ми можемо мати страшну статистику - від 2 до 10% захворівших від всього населення. І тоді всі люди, які не само ізолюють я і підуть в церкву - вони ставлять вже перед вибором українських медиків. Те, що було в Італії", - сказав він.
Зеленський пояснив, що в Італії "привозили людей, а медик стояв перед вибором, що серед 10 людей він має обрати кому жити".
"У нас складна ситуація. Якщо буде від 2 до 10% захворівших, медики будуть обирати, кому з українців жити далі. Може бути така кількість захворівших в Україні. 2% упродовж всього терміну - це ще більш-менш, якщо буде 10% - найскладніша ситуація", - додав Президент.
Нагадаємо, Президент повідомив, за яких умов з 24 квітня буде пом'якшено карантин.